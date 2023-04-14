«Еле-еле долетела до России»: Анна Семенович приземлилась в очень тяжелом состоянии

Певица Анна Семенович серьезно заболела во время отпуска на Мальдивах. Она призналась, что так плохо не чувствовала себя давно.

«Я еле-еле долетела до России. В Москве приземлилась в очень тяжелом состоянии», - поделилась 45-летняя знаменитость с сайтом mk.ru.

До этого ее довел «какой-то кишечный вирус». Высокая температура при этом трудно сбивалась.

Медики после осмотра приняли решение назначить курс антибиотиков. В результате температура ушла, но впереди «длительное лечение».

По признанию артистки, «самое страшное уже позади». Сейчас Семенович принимает пробиотики: они должны восстановить кишечник.

Несмотря на серьезные последствия, певица довольна отпуском на Мальдивах. Самое главное – там у певицы получилось выспаться. По возвращении она быстро вернулась к работе.

Ранее Семенович намекнула, что в ближайшее время станет мамой.