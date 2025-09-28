Еле держалась на ногах: убитая горем Маргарита Симоньян разрыдалась на прощании с Тиграном Кеосаяном

Маргарита Симоньян не смогла сдержать эмоций на прощании с мужем Тиграном Кеосаяном. Во время отпевания в Армянской церкви журналистка рыдала и еле стояла на ногах, а присутствующие безуспешно пытались ее успокоить. Об этом пишет StarHit.

28 сентября в Москве проходит церемония прощания с Тиграном Кеосаяном, скончавшимся после девяти месяцев комы. В Армянской апостольской церкви собрались родные режиссера и многие знаменитости: Филипп Киркоров, Лариса Долина, Федор Добронравов, Тина Канделаки, Константин Эрнст, Мария Захарова и другие.

Особенно тяжело было вдове артиста Маргарите Симоньян - она плакала и еле держалась на ногах, а к траурному залу дошла, опираясь на двух мужчин и пряча лицо. Во время панихиды журналистка рыдала и смотрела в потолок. Окружающие пытались успокоить ее, предлагали воды, но безрезультатно: ничто не могло облегчить горе женщины, которая молилась за супруга и надеялась, что он выкарабкается, но чуда не случилось. После отпевания безутешную вдову обнял батюшка и прочел ей молитву, но она продолжала плакать.

От публичных комментариев родственники Тиграна Кеосаяна на церемонии прощания отказались.

Напомним, 26 сентября Маргарита Симоньян сообщила о смерти ее мужа Тиграна Кеосаяна: «Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился». С конца прошлого года режиссер находился в коме. Главный редактор RT все время была рядом с супругом и до последнего верила, что он придет в себя: «Я верю, что, когда молится много людей, Господь являет и не такие чудеса».

По предварительным данным, причиной смерти 59-летнего актера стала острая сердечная недостаточность. Известно, что у Тиграна Кеосаяна уже давно наблюдались проблемы с сердцем, в 2008 и 2010 годах он перенес два инфаркта и даже пережил клиническую смерть.

Ранее журналист Отар Кушанашвили после смерти Тиграна Кеосаяна заявил, что он «ушел мучительно».