Богаче никого нет: в сети обсуждают нового избранника Меган Маркл

Страсти вокруг королевской семьи не утихают. Недавно в сети появился слух, что Меган Маркл и принц Гарри находятся на грани развода. Виной всему недопустимое поведение девушки, которая препятствует общению супруга с семьей. Пока молодые люди не дают никаких комментариев, но общественность убеждена: совсем скоро они объявят о разрыве отношений.

К слову, королевские эксперты не сидят без дела и уже нашли новую «партию» для Меган. Специалисты уверяют: Маркл слишком меркантильна, поэтому и спутник нужен такой, чтобы он мог удовлетворять все ее запросы. Поговаривают, что избранником девушки может стать сам Илон Маск. Если это правда, то выбор достойный: мужчина является самым богатым в мире.

Как сложится судьба молодой семьи – покажет время.

Ранее о сложившейся ситуации между внуком Елизаветы II и Маркл высказалась Яна Рудковская. Подробности читайте в этой статье.