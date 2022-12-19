Элджей в прошлом: Ивлеева показала страстный поцелуй с 20-летним брюнетом
Фото: Соцсети Насти Ивлеевой
Телеведущая и блогерша Настя Ивлеева честно признается поклонникам, что ее сердце свободно. Но 31-летнюю красавицу постоянно видят рядом с симпатичными мужчинами, с которыми она кокетничает. Недавно девушка спровоцировала слухи о новом романе. Она опубликовала откровенные фото с молодым брюнетом. На них пара обнимается, а парень страстно целует звезду.
Рядом с Настей позировал 20-летний актер Марк Эйдельштейн. В Сети его давно прозвали «копией Тимоти Шаламе». Теледива вместе с артистом снимались в сериале «Монастырь». Ивлеева сыграла блудницу, которая прячется в монастыре, а Марк исполнял роль сына настоятеля. В какой-то момент между молодыми людьми вспыхивают чувства.
Звезда поделилась кадрами со съемок. На них пара позирует в лодке, копируя романтичную сцену из фильма «Титаник».
«На фото — счастливейший день из моей жизни», — призналась девушка.
Фото: Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Поклонники отметили, что актеры прекрасно смотрятся вместе. Многие решили, что Настя не смогла бы так хорошо сыграть чувства, если бы их не испытывала. А некоторые обратили внимание на приличную разницу в возрасте.
«На вид совсем юный мальчик», «В этой сцене не сочетались, взрослая тетка с подростком», «Режиссер снимал этот сериал, чтобы увидеть Ивлееву голой», «Лешке на зависть», «Титаник отдыхает», «Думал, что счастливейшие дни были с Элджеем», – пишут в комментариях.
Ранее мы писали о том, что у Ивлеевой хотят отсудить 15 млн рублей.