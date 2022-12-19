Элджей в прошлом: Ивлеева показала страстный поцелуй с 20-летним брюнетом

Телеведущая и блогерша Настя Ивлеева честно признается поклонникам, что ее сердце свободно. Но 31-летнюю красавицу постоянно видят рядом с симпатичными мужчинами, с которыми она кокетничает. Недавно девушка спровоцировала слухи о новом романе. Она опубликовала откровенные фото с молодым брюнетом. На них пара обнимается, а парень страстно целует звезду.

Рядом с Настей позировал 20-летний актер Марк Эйдельштейн. В Сети его давно прозвали «копией Тимоти Шаламе». Теледива вместе с артистом снимались в сериале «Монастырь». Ивлеева сыграла блудницу, которая прячется в монастыре, а Марк исполнял роль сына настоятеля. В какой-то момент между молодыми людьми вспыхивают чувства.

Звезда поделилась кадрами со съемок. На них пара позирует в лодке, копируя романтичную сцену из фильма «Титаник».

«На фото — счастливейший день из моей жизни», — призналась девушка.