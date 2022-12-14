Снова проблемы: у Ивлеевой хотят отсудить 15 млн рублей

В последние годы карьера Насти Ивлеевой стремительно развивается. Девушка участвует в различных шоу, ведет свой блог и даже недавно дебютировала в роли актрисы. Все это стало причиной того, что Ивлеева входит в число самых обеспеченных людей России. На этом источники ее заработка не закончились. Так, звезда имеет собственный бизнес — питейное заведение, и именно оно и стало очередной проблемой Насти.

Как сообщает издание «7 дней», в Арбитражный суд Москвы поступил иск от юриста в адрес компании Ивлеевой. Выяснилось, причиной разбирательств стала многомиллионная сумма задолженности. Речь идет про 15 миллионов 850 тысяч рублей. Сама звезда пока никак не комментирует ситуацию.

Напомним, что это — не первый раз, когда у Насти возникают проблемы с законом. Только за последние два года девушка получила более 140 штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Чем закончится новая история с долгами звезды — узнаем совсем скоро.

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