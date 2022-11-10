Элджей признался в любви Ивлеевой и страстно поцеловал её

Отношения Насти Ивлеевой и рэпера Элджея до сих пор вводят в заблуждение общественность. Официально пара расторгла свой брак, но после этого молодых людей нередко замечали вместе. Все дошло до того, что теперь экс-супругов подозревают в воссоединении. К слову, на днях Настя сама подогрела эти слухи.

На YouTube-канале Ивлеевой вышло новое видео, на котором девушка открыто обнималась и целовалась с певцом. «Да это не хайп, а нормальные человеческие отношения. Мы по-дружески целуемся», – оправдалась звезда. Тем не менее у Элджея было своё мнение на этот счёт. «Любите свою жену, как я люблю свою», – неожиданно заявил рэпер.

Что на самом деле происходит между молодыми людьми – неизвестно, но поклонники обвиняют пару в неискренности. На фоне этих событий участие Насти в романтическом проекте «Сердце Ивлеевой» вызывает ещё больше вопросов. Сможет ли там девушка найти любовь, или это шоу – часть пиара, – время покажет.

Напомним, что недавно мама Ивлеевой дала развёрнутый комментарий, в котором она не одобрила избранника дочери. Подробности читайте в этой статье.