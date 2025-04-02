Экстренно сделал ремонт: Никита Пресняков хочет скорее продать дачу Пугачевой на Истре

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков решил привести в порядок подаренную ему Примадонной дачу на берегу Истринского водохранилища. Музыкант отремонтировал усадьбу, чтобы наконец ее продать.

Дачу площадью 760 кв. метров, которую звездное семейство не может продать с начала СВО, снова выставили на продажу в марте за 152 млн рублей. Перед этим Пресняков-младший занялся ремонтом — в доме сделали полы, лестницы и стены, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

На данный момент в усадьбе находится смотрительница. Покупатель может при желании ее оставить — женщина готова стирать и готовить за 90 тыс. рублей в месяц.

Однако покупатель до сих пор не найден из-за скандального имени собственника и отсутствия центральной канализации. Внутри установлен септик для очистки сточных вод.

Напомним, изначально стоимость роскошной усадьбы составляла 225 млн рублей, но затем цена резко снизилась из-за отсутствия спроса. Чтобы подзаработать, звездное семейство сдавало ее в аренду за 2 млн рублей в месяц.