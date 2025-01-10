Экстренно госпитализирован актер и певец Михаил Боярский: подробности

Актера и певца Михаила Боярского госпитализировали в одну из больниц Санкт-Петербурга. Как сообщает Telegram-канал 112, у него обнаружили ишемическую болезнь сердца.

По данным источника, знаменитость попал в больницу города, но о его точном состоянии пока ничего не известно.

Другой источник, РЕН ТВ тоже указал на госпитализацию артиста с ишемической болезнью сердца.

Представители и родные артиста пока не комментировали информацию, которая распространяется в СМИ.

Напомним, что в декабре 2023 года в СМИ уже была информация о госпитализации Боярского из-за проблем с сердцем. Врачи оценивали состояние артиста как средней тяжести. Однако, жена актера Лариса Луппиан заявляла, что привезла супруга на обследование.

Ранее мы писали о том, что известно о жизни актера Бориса Щербакова после госпитализации.