«Эксплуатируют до последнего ради денег»: пользователи Сети обвинили Авербуха в заболевании Костомарова

В последнее время все внимание прессы приковано к персоне Романа Костомарова. 10 января стало известно об экстренной госпитализации фигуриста с пневмонией. Пользователи Сети теряются в догадках: что привело к такому серьезному заболеванию спортсмена, который тщательно следит за своим здоровьем. По одной из версий, Олимпийский чемпион подхватил вирус во время выступления в ледовых шоу Ильи Авербуха. Поговаривают, фигуристы появлялись перед публикой в легких костюмах, хотя на улице был крепкий мороз. Не сумев сдержать своего гнева, фолловеры набросились с обвинениями на возлюбленного Елизаветы Арзамасовой.

«Довели Романа до реанимации и гордятся этим. Позор, вместо того, чтобы отправить человека на больничный, эксплуатируют до последнего, чтобы лишнюю копейку себе в карман положить», — высказался подписчик.

«Стыдно должно быть! Достали уже со своими шоу. Лишь бы денег грести побольше. Эксплуатирует фигуристов и до чего довел», — началась травля Ильи в Сети.

К слову, сам Авербух никак не реагирует на гневные выпады фолловеров. Скорее всего, хореограф понимает, что негативная реакция публики связана с беспокойством за состояние Романа Костомарова.

Ранее друг Олимпийского чемпиона вышел на связь с журналистами и рассказал о самочувствии фигуриста на данный момент. Подробности читайте в этой статье.