«Экспертизу проводили»: Александр Бастрыкин рассказал о том, как разоблачали Елену Блиновскую

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, как разоблачали блогера Елену Блиновскую. Экспертизу по уголовному делу проводили специалисты Судебно-экспертного центра, открытого несколько лет назад в ведомстве.

Подробности приводит Kp.ru.

«По уголовному делу в отношении блогера Елены Блиновской, которое рассматривается в суде, экспертизу проводили наши эксперты. Установлено, что в результате применения схемы дробления бизнеса индивидуальным предпринимателем не уплачены за 2019-2021 годы налоги на добавленную стоимость и доходы физических лиц на общую сумму более 906 млн рублей», - сообщил Бастрыкин.

На вопрос журналистов, востребована ли работа Судебно-экспертного центра сейчас, глава СК заявил, что экспертизы востребованы по всем категориям уголовных дел.

За 8 месяцев этого года было выполнено 19,5 тысяч экспертиз. 10 тысяч из них – судебные молекулярно-генетические экспертизы. Около 4 тысяч – судебно-экономические, включая налоговые, бухгалтерские.

Ранее сообщалось, что на суде по делу Блиновской раскрыли ее «богатства». Выяснилось, что за продажу марафонов блогер получила 4 млрд рублей. У нее также есть 10 участков в Алуште и под Костромой – сейчас объекты недвижимости арестованы.