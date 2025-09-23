Эксперт рассказал, в какую сумму обойдется восстановление замка Пугачевой от плесени и разрушений

Эксперт Ковалев рассказал, что восстановление замка Пугачевой обойдется в 10 млн рублей. Об этом сообщает «Абзац».

Пока журналисты бьют тревогу, рассказывая о том, что замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) в Грязи покрывается плесенью и разваливается, эксперты уже подсчитывают возможные убытки супругов.

Так, владелец компании «Экоофис» Андрей Ковалев заявил, что на ремонт и очищение замка могут понадобиться внушительные суммы.

«Необходимо делать экспертизу. Говорят, что там плесень, ржавчина и разрушения. Нужны десятки миллионов рублей, чтобы слегка привести его в минимальный порядок», — рассказал он.

При этом Ковалев считает, что текущие траты владельцев жилья гораздо скромнее.

«Что касается сегодняшних трат на содержание — важно знать, какой там налог на кадастр и землю. Я думаю, что с учетом охраны это будет стоить ближе к 1 миллиону рублей», — отметил он.

