Эксперт Орехов: с Киркорова могут взыскать 11 млн рублей по иску к каменщику

Эксперт Орехов заявил, что с Киркорова могут взыскать 11 млн рублей по иску к каменщику. Об этом сообщает aif.ru.

Судебные разборки Филиппа Киркорова и строителя из Санкт-Петербурга Георгия Барановского продолжаются. На днях в доме поп-короля, где строитель выполнял работы, прошла независимая экспертиза.

Как рассказал эксперт по внутренней отделке помещений Алексей Орехов, специалисты должны были определить, соответствовали ли выполненные работы всем нормам.

«Если нарушения подтверждаются, заказчик вправе требовать устранения дефектов, снижения цены или возмещения расходов на переделку. Если же экспертиза покажет, что дефекты вызваны вмешательством других подрядчиков или нарушением эксплуатации, ответственность Барановского будет исключена», — рассказал он.

При этом не исключен сценарий, при котором выплачивать деньги придется уже Киркорову. Это возможно в случае, если при приемке без замечаний был подписан акт.

«В случае когда экспертиза подтвердит надлежащее качество работ, а дефекты возникли после вмешательства других бригад или из-за условий эксплуатации, заказчик, напротив, рискует возмещать расходы мастеру и оплачивать выполненный объём», — добавил Орехов.

