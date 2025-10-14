На Филиппа Киркорова в суд подал охранник, которого он ударил во время концерта. Об этом сообщает mk.ru.

Охранник концертного зала «Крокус Сити Холл» Александр Короткий подал в суд на Филиппа Киркорова. Напомним, инцидент произошел в 2023 году во время концерта Ани Лорак. Певец пытался пройти на сцену, а когда на его пути встал охранник зала, тот оттолкнул его так, что он упал со сцены.

После случившегося адвокат Киркорова заявлял, что конфликт удалось решить мирно, однако Александр Короткий рассказывал, что не получал извинений со стороны артиста. В итоге охранник обращался в полицию, где его допросили. Но дело дальше так и не пошло.

Теперь же Короткий решил пойти в суд. Он потребовал от Киркорова компенсацию морального вреда. Иск поступил в Красногорский городской суд еще 6 октября.

