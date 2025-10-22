Эксперт назвал сумму пенсии, которую Пугачева получала в России

Аналитик Кикевич заявил, что пенсия Пугачевой составляла около 90 тысяч рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

Сегодня стало известно, что уехавшая из России Алла Пугачева, вероятно, не получает пенсию за границей. Дело в том, что с 2023 года действует новое правило, согласно которому пенсионеры, проживающие за рубежом, должны подтверждать свою жизнеспособность. Для этого им либо необходимо посещать консульство, либо приезжать в Россию.

Пока Пугачева не сделала ни того, ни другого.

По словам финансового аналитика Сергея Кикевича, пенсия Аллы Пугачевой с учетом всех званий и надбавок в России могла быть существенной.

«Чтобы назвать точную сумму пенсии Пугачевой, нужно детально изучать все ее данные — трудовой стаж и другие важные факторы. Но, учитывая, что у Аллы Пугачевой есть государственные награды — ордена, думаю, ее пенсия составляет не менее 90 тысяч рублей», — заявил он.

Ранее мы писали о том, что Ирина Роднина ответила на критику ее слов о пенсиях в России.