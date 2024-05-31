Экспериментальные методы и бесплатные услуги врачей: как лечили Анастасию Заворотнюк

На протяжении пяти лет актриса Анастасия Заворотнюк боролась с раком головного мозга. Она обращалась ко многим специалистам, соглашалась на экспериментальные методики, но ничто не смогло ей помочь. В последний раз звезда обращалась в престижную частную клинику в Подмосковье, в которой врачи лечили ее бесплатно, так как любили и уважали знаменитость. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Источник рассказал, что семья звезды сериала «Моя прекрасная няня» перепробовала все способы лечения глиобластомы. Дважды Анастасию оперировали. А также она участвовала в эксперименте, при котором ученые из Института молекулярной биологии имени Энгельгардта в Москве взяли клетки опухоли актрисы, чтобы подобрать вирус, способный их уничтожить.

Первое время вакцина действительно действовала. Но в последние полгода состояние Заворотнюк резко ухудшилось. В 2023 году родные положили звезду в частную клинику. Лечение там обошлось им бесплатно, так как медики не стали брать деньги с семьи. После же Анастасию перевели в хоспис.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая на руках у мужа Петра Чернышева. Ей было 53 года.

Ранее стало известно, что семья актрисы Анастасии Заворотнюк не планирует открывать гроб на прощании с ней.