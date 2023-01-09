Экспедицию с Викторией Боней в Чили прервали из-за ее тяжелого состояния

Телеведущая, модель и блогер Виктория Боня пожаловалась на плохое самочувствие во время экспедиции на гору в Чили. Российская селебрити не может адаптироваться к высоте и чувствует постоянную головную боль.

Из-за плохого состояния Бони было принято решение поехать вниз на уровень моря и переночевать там ночь, ненадолго прервав восхождение. «Потому что очень нехорошо», - рассказала ведущая.

В ходе спуска участники экспедиции сходили на горячий источник и помылись там.

«Я помылась в горячем источнике. Голова болит, но зато себя чувствую чистой», - поделилась Боня.

Она также рассказала, что на высоте 3900 метров ей получше. «Уже ощущается немного легче», - призналась она.

Ранее сообщалось, что Боня пристрастилась к психоделикам.