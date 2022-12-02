Виктория Боня пристрастилась к психоделикам

Сати Казанова резко высказалась о зависимости Виктории Бони: «Если человек употребляет десять лет, это уже наркомания».

Дело в том, что Боня время от времени экспериментирует с мощным психоделиком под названием айяуаска.

Экстракт получают с помощью отвара одной из лиан, произрастающей в Южной Америке и используют в религиозных таинствах. Считается, что напиток способствует очищению и исцелению.

Один раз этот обряд Сати, будучи хорошей подругой Вики, прошла с ней совместно. По словам Казановой, они "просто блевали", - это почти обязательная часть процедуры очищения.

С тех пор у Сати перестала экспериментировать с сознанием, а вот ее звездная напарница, похоже, решилась пойти дальше.

В одном из недавних интервью появилась информация, что Боня разговаривает с духами стабильно раз в год. Сказала об этом журналистка Лаура Джугелия, а ее собеседница - Сати Казанова заметила, что употреблять какой либо наркотик десять лет, это уже не привычка, а настоящая наркомания».

Надеемся, психоделический опыт девушек не будет поводом начала проблем с сознанием... как собственным, так и общественным.