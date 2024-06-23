«Эксклюзивный компромат»: раскрыта причина скандала Любови Успенской и Лауры Джугелии

Недавно появилась информация, что певица Любовь Успенская угрожает журналистке Лауре Джугелии и требует деньги из-за интервью с ней, которое отказались выпускать. Адвокат артистки Елена Сенина в беседе с Kp.ru прокомментировала скандал между певицей и журналисткой.

Лаура Джугелия взяла у Любови Успенской интервью на фоне ее скандала с Филиппом Киркоровым. Однако выпуск с певицей так и не опубликовали на YouTube-канале, поскольку журналистка хотела избежать возможного конфликта с артистом, с которым дружит. Адвокат Елена Сенина высказалась о произошедшем.

«Мы, мягко говоря, удивлены сложившейся ситуацией с этой журналисткой. Сложилось впечатление, что само интервью и не было целью. Интервьюер задавала вопросы, в основном связанные с судами с Филиппом Киркоровым», — заявила представитель Любови Успенской.

По словам адвоката, Любовь Успенская «снималась несколько часов», затем они «отсматривали материал». Планировалось, что интервью с артисткой выйдет 19 июня, но этого не произошло. Лаура Джугелия и ее съемочная группа решили «не выпускать компромат» на своего друга Филиппа Киркорова, не предупредив об этом певицу и ее представителя.

«Накануне нам позвонили и „раскрылись“, что являются друзьями Филиппа Киркорова и компромат (а он был, и эксклюзивный, что российским гражданам явно было бы интересно узнать) на него выпускать не будут. Встает вопрос: зачем вы пришли и почему не предупредили о своей дружбе с Киркоровым?» — высказалась Елена Сенина.

Представитель артистки отметила, что Любовь Успенская согласилась на предложение Лауры Джугелии найти компромисс. В результате Елена Сенина предложила той стороне «компенсировать расходы певицы» и свои собственные затраты.

«Я бы рекомендовала второй стороне задуматься и, как минимум, извиниться за такое. Мы подумаем, подавать ли заявление о клевете», — заключила адвокат.

Ранее мы писали о том, что адвокат Любови Успенской объяснила, почему суд отклонил иск против Филиппа Киркорова.