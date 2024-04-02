Эксклюзивные кадры: впервые опубликовано видео из гримерки Александра Ширвиндта в Театре сатиры

Стало известно, как выглядит гримерная в Театре сатиры народного артиста России Александра Ширвиндта, который ушел из жизни 15 марта. Об этом сообщает NEWS.ru и публикует эксклюзивные кадры.

Выяснилось, что гримерка принадлежала не только художественному руководителю Театра сатиры в Москве. Помещение для подготовки к выходу на сцену Александр Ширвиндт делил вместе с актером Максимом Авериным.

Также в гримерке народного артиста России была замечена интересная деталь. На подоконнике Александр Ширвиндт хранил картину с изображением комедийного режиссера и актера Чарли Чаплина.

Примечательно, что после ухода Александра Ширвиндта на его столике сотрудники театра продолжают оставлять цветы.

Напомним, народный артист России Александр Ширвиндт ушел из жизни 15 марта в возрасте 89 лет. По предварительной информации, причиной смерти актера стали проблемы с сердцем. С 2000 по 2021 год Александр Ширвиндт был художественным руководителем, а в 2021 году стал президентом Московского академического театра сатиры.

Ранее мы писали о том, что актриса Алена Яковлева заявила, что гримерная народного артиста России Александра Ширвиндта в Театре сатиры не станет его мемориальной комнатой.