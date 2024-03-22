Экс-звезда «Дома-2» намекнула, что забеременела от футболиста Квинси Промеса

Экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Мэри Кулешова намекнула, что отцом ее будущего ребенка является футболист «Спартака» Квинси Промес. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Кулешова не раскрывает личность отца будущего ребенка, но всячески намекает, что это голландский полузащитник «Спартака». Так, девушка публиковала их совместное фото. А на одном из кадров с округлившимся животом можно услышать песню Промеса.

Как сообщает Shot, в общении с Telegram-каналом Кулешова засмущалась после слов о Промесе. Затем бывшая звезда «Дома-2» отказалась от комментариев.

Стоит отметить, что всю зиму Кулешова находилась в ОАЭ, где в то же время проводил сборы «Спартак», а сейчас вернулась в Москву.

Напомним, 13 марта Квинси Промес был арестован в ОАЭ. Спортсмен попал в ДТП в Дубае в январе текущего года. 14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам лишения свободы по делу о контрабанде кокаина. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть тюремный срок за поножовщину.

Ранее телеведущая Анфиса Чехова объяснила, как наладила общение с Гурамом Баблишвили.