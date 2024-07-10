Экс-жених Бони Смерфит отреагировал на снимки с моделью Алессандрой Амбросио

Бывший бойфренд телеведущей Виктории Бони Алекс Смерфит отреагировал на снимки с моделью Алессандрой Амбросио. Он не подтвердил и не опроверг слухи о романе, а лишь рассмеялся.

Миллионер увидел новости, которые распространились в иностранных и российских СМИ. Папарацци засняли его на отдыхе вместе со звездой Victoria's Secret, и им уже стали приписывать любовные отношения. От развернутых комментариев Смерфит отказался, но оставил в Сети неоднозначную подпись.

«Это все-таки случилось!» - написал бизнесмен и добавил смеющиеся смайлики.

Напомним, что пару заметили на Ибице. Они вместе загорали на пляже и плавали в море. На некоторых кадрах Алекс приобнимал модель, но больше фотографы не смогли ничего заснять, что подтверждало бы их роман.

О личной жизни Смерфита практически ничего неизвестно. Российские поклонники знают лишь о его отношениях с Викторией Боней, от которой у него есть дочь. Фанаты ждали, что бизнесмен женится на телеведущей, но свадьбы в итоге не было. Сейчас они общаются только из-за общего ребенка.

Ранее Виктория Боня обвинила бывшего бойфренда Алекса Смерфита в неуплате алиментов.