Экс-жена Яниса Тиммы обеспокоена состоянием шестилетнего сына после смерти отца

Бывшая жена баскетболиста Яниса Тиммы Сана Оша призналась, что переживает за состояние маленького сына. При этом сама женщина тоже продолжает страдать и не может вернуться к обычной жизни.

Янис покончил с собой три месяца назад, но его близкие до сих пор не могут смириться с тем, что его больше нет. Недавно Сана навестила родителей экс-супруга и повидалась с псом скончавшегося спортсмена. Питомца из Америки привезли в Латвию и отдали отцу Тиммы. В личном блоге Оша призналась, что время совсем не лечит.

«Давно пытаюсь сделать альбом с картинками для Кристиана, но когда смотрю на кадры, хочется плакать. Чувствую себя эмоционально истощенной, живу в фазе отрицания. Больно видеть, когда ребенок приносит папины вещи и фотографии, а это все осталось лишь воспоминаниями», - поделилась женщина.

После развода Янис продолжал поддерживать общение с сыном Кристианом. Они были близки, поэтому долгое время Сана не знала, как рассказать ребенку о смерти его отца.

Напомним, что Тимма воспитывал и сына певицы Анны Седоковой Гектора. Мальчик был привязан к отчиму и называл его папой.

Ранее отец Яниса Тиммы оскорбил Анну Седокову, назвав «неполноценной тварью».