Экс-жена Валерия Меладзе Ирина впервые за долгое время пришла на съемки ТВ-шоу

Бывшая жена певца Валерия Меладзе впервые за долгое время появилась на публике и приняла участие в съемках телевизионной передачи. Ирина, в отличие от экс-супруга, не стала уезжать из России после начала СВО и осталась в Москве.

В Сети появилось фото Ирины из студии программы «Прямой эфир». Женщина выбрала элегантный образ в черном цвете. На ней было платье-комбинация, подчеркнутое поясом, и пиджак. Наряд она дополнила туфлями на каблуке и золотистыми украшениями.

Напомним, что развод Ирины с Валерием был скандальным. Дело в том, что причиной расставания стала измена артиста с экс-солисткой «ВИА Гры» Альбиной Джанабаевой. Бывшая жена исполнителя рассказывала, что, узнав о неверности Меладзе, решила встретиться с его любовницей. Она нашла телефон вокалистки и предложила ей поговорить, однако она отказалась.

По признанию Ирины, она много лет не могла принять предательство Валерия. Она не осознавала, как с ней мог так поступить ее любимый человек, лучший друг и отец ее детей. К слову, экс-супруга родила от Меладзе троих детей – Ингу, Софью и Арину.

Ранее Альбина Джанабаева рассказала, как оказалась в группе «ВИА Гра».