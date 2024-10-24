Альбина Джанабаева раскрыла, как попала в группу «ВИА Гра»
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Российская певица Альбина Джанабаева вспомнила, как попала в группу «ВИА Гра». Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.
По словам артистки, ее путь начался с роли бэк-вокалистки у певца Валерия Меладзе. Исполнительница призналась, что изначально на эту должность рассматривали ее приятельницу, однако та уже была занята съемками в кино и порекомендовала Джанабаеву.
«После работы с Валерием Меладзе моя жизнь готовилась сделать неожиданный поворот. Но я даже не подозревала, насколько значимым он будет», — поделилась певица.
Через некоторое время сам Константин Меладзе, зная Альбину как вокалистку из коллектива брата, позвонил и поинтересовался у нее, хотела бы она стать частью «ВИА Гры». Спустя год композитор вновь пригласил Джанабаеву в группу, и та ответила согласием.
«Так начался период группы „ВИА Гра“ — яркий, счастливый и совсем не простой. Мы гастролировали по всему миру, записывали невероятные песни, росли и менялись, доказывая себе и другим, становились опытнее», — заявила она.
Напомним, 26 февраля 2004 года Альбина Джанабаева родила сына Константина от Валерия Меладзе, а 2 июля 2014-го родился второй сын Лука — в том же году влюбленные узаконили свои отношения. 12 апреля 2021 года у звездной пары родилась дочь Агата.
Ранее Джанабаева разыграла Меладзе, примерив маску с его лицом.