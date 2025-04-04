Экс-жена Техника заявила, что его шансы выжить при перевозке в Бангкок равны 20%

Экс-жена Паши Техника заявила, что его шансы выжить при перевозке в Бангкок равны 20%. Ева Карицкая сообщила об угрозе для жизни артиста в Telegram-канале.

По словам Евы, рэпер находится в тяжелом состоянии — недавно он пережил клиническую смерть. Паша лежит в госпитале Таиланда, однако лечение не дает результатов. Близкие убеждены, что его необходимо перевезти в Бангкок, где лучше развита медицина. Однако врачи опасаются, что рэпер может не пережить транспортировку. Ева, друзья Техника и российский медик вынуждены самостоятельно принимать решение о возможном перелете.

«Пашу нужно срочно перевозить вертолетом в Бангкок: 20% из 100, что он выживет при перелете. Госпиталь, в котором он находится, не дает добро на транспортировку, а завтра у них вообще выходные до понедельника. В данный момент идет сложное принятие решения российским специалистом. Буду держать в курсе», — высказалась блогерша.

Напомним, что Техника ввели в искусственную кому. У него поражены легкие почти на 100%.

Ранее экс-супруга Паши Техника сообщила, что на его спасение нужно более 12 млн рублей. Подробности читайте в этой новости.