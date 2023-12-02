Экс-жена рэпера Гуфа сбежала в Москву с ребенком после неадекватного поведения рэпера

Бывшая жена Гуфа Юлия Королева уехала из Таиланда в Москву. На руках у девушки была заболевшая дочь.

На своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ) Юлия объяснила, что их общая с Гуфом дочь Тина заболела на Пхукете. У малышки была лихорадка, высокая температура и тошнота.

«Я хотела выть волком от стресса. Эти медленные тайцы и отсутствие скорой помощи убивали мою нервную систему. Угадайте, когда я ее полечу в Тай? Да. Never», — написала девушка.

Она также отметила, что в Таиланде было небезопасно находиться из-за неадекватного поведения бывшего супруга. Юлия вспомнила, что все обстоятельства складывались так, чтобы она не улетала из Москвы, и в итоге блогер вернулась в столицу с дочкой.

По словам Юлии, этот год был для нее эмоционально тяжелым, но она надеется, что в следующем году все наладится.

Напомним, ранее бывший муж Королевой Гуф попытался проникнуть с кастетом на виллу девушки в Таиланде, где та отдыхала с ребенком. Он заподозрил экс-возлюбленную в измене. Юлия намерена лишить рэпера родительских прав.