Экс-жена Пьера Нарцисса пила его кровь в прямом смысле: так от чего умер певец?

Бывшая жена знаменитого исполнителя Пьера Нарцисса, Валерия Калачева поделилась сокровенной тайной о супружеской жизни.

Женщина приняла участие в шоу «Битва экстрасенсов», где раскрыла свои секреты. К этому ее подтолкнула деревенская ведьма Ангелина Изосимова. Во время одного из испытаний колдунья начала произносить что-то необъяснимое.

«В тебе его кровь бродит, кто ты ему – сестра или жена?» – пролепетала колдунья.

Калачевой пришлось выдать тайну о вампиризме в их семье. По ее словам, в один момент они с Пьером начали пить кровь друг друга, чтобы укрепить свои отношения. Брюнетка призналась, что саму кровь они выкачивали из своих вен, разливали по рюмкам, уточнив, что, если долго держать кровь в стакане, то она разделяется на три уровня.

Ведьма не могла больше держать в себе свои мысли и сказала, что упокоенный певец при жизни интересовался всевозможными магическими ритуалами. И в какой-то момент хотел вернуть жену с помощью приворота. Валерия сказала, что догадывалась об этом.

Изосимова ответила девушке, что подобные ритуалы не проходят бесследно. Колдунья утверждает, что вмешательство в жизнь другого человека обернулось для Нарцисса тяжелыми последствиями.

Ранее мы писали, что экс-жена исполнителя хочет родить ребенка от его сына. Калачева обратилась к наследнику Пьера – Андре, который живет в Камеруне.