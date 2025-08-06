Экс-жена Николая Баскова не смогла добиться в суде отмены решения о банкротстве

Бывшая жена певца Николая Баскова попыталась добиться отмены решения о банкротстве. Светлана Шпигель не смогла оспорить решение суда.

Как сообщает РИА Новости, в марте арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства Шпигель, однако она подала апелляцию. В итоге, в августе суд вышестоящей инстанции оставил решение коллег без изменений.

Отмечается, что заявление о банкротстве бывшей жены Баскова подал конкурсный управляющий фармкомпании «Биотэк», принадлежащей ее отцу Борису Шпигелю. Кроме того, Светлана должна вернуть компании около 67 миллионов рублей.

При этом сам Борис Шпигель отбывает наказание за дачу взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Его приговорили к 11 годам колонии.

Светлана Шпигель и Николай Басков поженились в 2001 году. В мае 2008 года пара рассталась. У них есть общий сын Бронислав, который остался с матерью.

Ранее сообщалось, что 19-летний сын Николая Баскова живет в России и прогуливает пары. Он ведет закрытую жизнь, стараясь дистанцироваться от знаменитого отца.