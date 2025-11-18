Экс-жена Никиты Преснякова Алена Краснова снялась в белом платье после развода

Бывшая жена певца Никиты Преснякова Алена Краснова заинтриговала поклонников съемкой в белом кружевном платье, похожем на свадебное. Напомним, что в этом году она рассталась с внуком Аллы Пугачевой после почти 8-ми лет брака.

В личном блоге Алена поделилась свежими кадрами, на которых демонстрировала себя в белоснежном наряде. Некоторые поклонники даже начали предполагать в комментариях, что она снова примерила на себя образ невесты. Но, вероятно, модель просто приняла участие в фотосессии.

К слову, причина развода Красновой и Преснякова все еще неизвестна. Оба на эту тему предпочитают не говорить. По слухам, проблемы в браке появились после того, как Никита уехал из России и обосновался с США. Жена первое время оставалась в Москве, но спустя несколько месяцев перебралась к певцу. Однако долго за границей она находиться не могла. Алена то и дело возвращалась на родину, а в 2025 году вернулась навсегда. Инсайдеры делились, что Пресняков перестал обеспечивать супругу, и это сказалось на их отношениях.

Отец Никиты Владимир Пресняков признавался, что развод дался сыну тяжело. Но он смог восстановиться и вернуться к привычной жизни. Он даже намекал, что певец может приехать в Россию.

