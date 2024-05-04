Экс-жена Гуфа дала ценный совет девушкам рэперов

Бывшая жена Гуфа Юлия Королева раскрыла главное правило всех девушек рэперов. Танцовщица дала ценный совет подписчицам в соцсетях.

«Встречаться с рэпером – это удалять свои голосовые до того, как он вставил их в интро», – пошутила Юлия Королева.

О романтических отношениях известного музыканта и Королевой стало известно еще в 2019 году. Через два года пара поженилась, а вскоре после этого девушка подарила рэперу дочку, которую назвали Тиной. Брак Гуфа и Юлии Королевой длился недолго. Осенью 2023 года они развелись, хотя о расставании певец заявил еще в апреле.

Однако танцовщица не была первой, кого Гуф повел под венец. До отношений с Королевой музыкант 6 лет прожил в браке с блогершей Айзой. Недавно он отмечал, что его бывшие супруги будто бы соревнуются между собой. Гуф даже дал себе обещание больше никогда не жениться.

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