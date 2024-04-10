Экс-жена Александра Кержакова раскрыла подробности личной жизни

Бывшая супруга футболиста «Зенита» Александра Кержакова, блогер Милана Тюльпанова поделилась подробностями личной жизни. Ее слова приводит 78.ru.

По словам знаменитости, Кержаков поддерживает общение с их общим сыном Артемием. Она уточнила, что футболит собирается сделать подарок наследнику.

«Насколько я знаю, они с ним разговаривали, он спрашивал, что ему подарить. Не знаю, подарит ему или нет, но хотя бы задал вопрос — уже неплохо. Сегодня он его поздравлял, о чём они говорили… Я не вслушиваюсь в разговоры, считаю, что это их личное дело», — заявила Тюльпанова.

Кроме того, блогер призналась, что в настоящий момент не состоит в отношениях. Милана добавила, что ее предыдущий роман закончился совсем недавно.

Напомним, Милана Тюльпанова была замужем за Александром Кержаковым с 2015 по 2019 год. В 2017 году у пары родился сын Артемий, а спустя два года супруги расстались. По решению суда ребенок остался жить с блогером.

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