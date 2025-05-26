Экс-возлюбленный Равшаны Курковой, актер Румянцев стал отцом во второй раз

Экс-возлюбленный актрисы Равшаны Курковой стал отцом во второй раз. У актера Стаса Румянцева родился сын.

О рождении наследника сообщила жена знаменитости Алина Бородина. Она опубликовала в соцсетях трогательный ролик.

«Жизнь началась!» — написала избранница артиста.

Подписчики пожелали здоровья и спокойных ночей малышу и родителям.

Напомним, что о беременности жены актера стало известно в феврале. Тогда Алина показывала снимки с отдыха, на которых был виден округлившийся живот. Тогда же она сообщила, что они не будут устраивать гендер-пати – вечеринку, чтобы узнать пол малыша.

«Мы решили, что нам нравится идея любить и ждать маленького человека без привязки к полу. Проверим интуицию вместе?» — говорила Бородина.

Ранее Румянцев был в отношениях с участницей шоу «Холостяк» Натальей Горожановой, которая несколько лет назад родила ему дочь. До этого у актера был роман с Равшаной Курковой. Ходили слухи, что влюбленные могли сыграть тайную свадьбу.

Ранее мы писали о том, что Жанна Эппле объяснила совместное проживание с сыном и его семьей.