Экс-возлюбленный Равшаны Курковой, актер Румянцев стал отцом во второй раз
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Экс-возлюбленный актрисы Равшаны Курковой стал отцом во второй раз. У актера Стаса Румянцева родился сын.
О рождении наследника сообщила жена знаменитости Алина Бородина. Она опубликовала в соцсетях трогательный ролик.
«Жизнь началась!» — написала избранница артиста.
Подписчики пожелали здоровья и спокойных ночей малышу и родителям.
Напомним, что о беременности жены актера стало известно в феврале. Тогда Алина показывала снимки с отдыха, на которых был виден округлившийся живот. Тогда же она сообщила, что они не будут устраивать гендер-пати – вечеринку, чтобы узнать пол малыша.
«Мы решили, что нам нравится идея любить и ждать маленького человека без привязки к полу. Проверим интуицию вместе?» — говорила Бородина.
Ранее Румянцев был в отношениях с участницей шоу «Холостяк» Натальей Горожановой, которая несколько лет назад родила ему дочь. До этого у актера был роман с Равшаной Курковой. Ходили слухи, что влюбленные могли сыграть тайную свадьбу.
Ранее мы писали о том, что Жанна Эппле объяснила совместное проживание с сыном и его семьей.