Экс-бойфренд Ольги Бузовой Дава появился на публике с новой возлюбленной
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Блогер Давид Манукян, ставший известным благодаря громкому роману с певицей Ольгой Бузовой, долгое время скрывал личную жизнь, однако его заметили в компании Марии Жадан, выступающей под псевдонимом Мари Краймбрери.
Артисты посетили Минск и после сольного концерта певицы вышли к поклонникам, держась за руки. Этот момент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Super.
При этом на кадрах видно, что Манукян попытался скрыть лицо под большим капюшоном.
Как утверждает канал, вечер 8 марта Краймбрери провела в ресторане в компании Давы и его матери.
Ранее поклонники 30-летнего блогера предполагали, что он встречается с 31-летней Мари. Пара делилась похожими снимками и видео с острова Маврикий.
Также сообщалось, что блогер Мария Погребняк поругалась с Давой из-за его отношений с Бузовой. Подруга поющей телеведущей решила поинтересоваться у Манукяна, как он себя ощущает рядом с бывшей возлюбленной на шоу «Сокровища императора». Блогер ответил, что ему хорошо. Однако это только вывело из себя бизнес-леди.