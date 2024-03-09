Экс-бойфренд Ольги Бузовой Дава появился на публике с новой возлюбленной

Блогер Давид Манукян, ставший известным благодаря громкому роману с певицей Ольгой Бузовой, долгое время скрывал личную жизнь, однако его заметили в компании Марии Жадан, выступающей под псевдонимом Мари Краймбрери.

Артисты посетили Минск и после сольного концерта певицы вышли к поклонникам, держась за руки. Этот момент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Super.

При этом на кадрах видно, что Манукян попытался скрыть лицо под большим капюшоном.

Как утверждает канал, вечер 8 марта Краймбрери провела в ресторане в компании Давы и его матери.

Ранее поклонники 30-летнего блогера предполагали, что он встречается с 31-летней Мари. Пара делилась похожими снимками и видео с острова Маврикий.

Также сообщалось, что блогер Мария Погребняк поругалась с Давой из-за его отношений с Бузовой. Подруга поющей телеведущей решила поинтересоваться у Манукяна, как он себя ощущает рядом с бывшей возлюбленной на шоу «Сокровища императора». Блогер ответил, что ему хорошо. Однако это только вывело из себя бизнес-леди.