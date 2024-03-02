«Делаешь шоу за счет Оли»: Мария Погребняк набросилась на Даву

Мария Погребняк поругалась с Давой из-за отношений блогера с Ольгой Бузовой. Об этом сообщает Kp.ru.

Мария Погребняк стала участницей шоу «Сокровища императора» на ТНТ. Кроме нее в программе участвуют Филипп Киркоров, Давид Манукян и другие звезды. Телеведущими проекта стали Ольга Бузова и Михаил Галустян.

На одном из совместных обедов Погребняк решила поинтересоваться у Давы, как он себя ощущает рядом с бывшей возлюбленной. Блогер ответил, что ему хорошо. Однако это только вывело из себя бизнес-леди.

«Благодаря, наверно, только Оле ты стал настолько медийным, что даже вошел в круг даже к Филиппу Киркорову», — начала конфликт она.

Манукян не сдержался и ответил Погребняк, что не намерен вступать в дискуссию и заодно припомнил знаменитости ее развод с футболистом Павлом Погребняком.

«Это личные опросы, которые я бы не хотел обсуждать. Я же не обсуждаю твой развод. Давай обсудим твой развод… Солнце, давай ты не будешь делать шоу со мной. Давай ты будешь делать его с кем-то другим», — заявил он.

После этого бывшая супруга футболиста прекратила словесную перепалку с блогером.

«Шоу ты делаешь только за счет Оли все это время. И все эти годы делал это. Оля — моя близкая подруга… Надеюсь, ты тоже когда-нибудь станешь ведущим на ТНТ. Желаю тебе удачи», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что Мария Погребняк рассказала о пережитом разводе.