Экс-возлюбленная Тимати продемонстрировала фигуру в облегающем платье

На снимках знаменитость позировала в облегающем платье с голой спиной без бюстгальтера во время отдыха в Дубае.

«Да просто все подряд», — подписала публикацию экс-возлюбленная Тимати.

Напомним, Анастасия Решетова воспитывает сына от рэпера Тимати. Блогерша 16 октября 2019 года родила музыканту сына Ратмира, а спустя год влюленные расстались.

В текущем году Анастасия Решетова попала в публичный скандал с бывшим супругом Алсу. Артистка в мае подала заявление на развод с предпринимателем Яном Абрамовым, а спустя месяц намекнула на правдивость слухов о романе экс-мужа с Анастасией. Певица оставила комментарий с подписью: «Врет» — под новостью с фразой модели о том, что она «не стала бы смотреть на женатого». Исполнительница публично назвала любовницу Абрамова девушкой древнейшей профессии. 27 августа Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак Алсу.

Ранее Анастасия Решетова раскрыла, как борется с тревожностью.