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10:53, 18 ноября 2022
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Экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова удивила поклонников фото без макияжа и фильтров

Экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова удивила поклонников фото без макияжа и фильтров

Анастасия Решетова в последнее время все чаще стала говорить о естественной красоте. Модель призналась, что «откачала» губы, сняла нарощенные волосы и ресницы. Сегодня Анастасия зашла еще дальше и показала подписчикам свои новые фото без макияжа, фильтров и укладки.

Эксклюзивными кадрами бизнесвумен поделилась в Телеграм-канале, уточнив, что снимков пока больше нет нигде. Показываем, как теперь выглядит бывшая возлюбленная Тимати без обработки.

Анастасия Решетова без макияжа

Телеграм-канал Анастасии Решетовой

Анастасия Решетова без макияжа

Телеграм-канал Анастасии Решетовой

Анастасия призналась, что еще не до конца привыкла к себе естественной. Но при этом она намного лучше себя чувствует, не пытаясь скрываться за масками и фильтрами. «Без макияжа, укладки, цветокоррекции — абсолютно чистый, естественный образ. Смотрю и думаю, почему я не пришла к этому раньше?.. Думаю, внешнее отражает внутреннее. Когда ты гармонично себя чувствуешь, уже не хочется «прятаться» за слоем макияжа и обрабатывать каждое фото», - написала Решетова в Телеграм-канале.

Большинство поклонников остались в восторге после внешнего и внутреннего преображения модели. Однако нашли и те, кто не поверил в ее естественность. «Стрелки, тени и контуринг это не макияж?», «Осталось ещё загар смыть», «Увы, естеством и не пахнет, не понимаю, в каком месте отсутствие макияжа?» - писали пользователи в Сети.

Ранее Анастасия Решетова выступила против уколов красоты.

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