Экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова удивила поклонников фото без макияжа и фильтров
Анастасия Решетова в последнее время все чаще стала говорить о естественной красоте. Модель призналась, что «откачала» губы, сняла нарощенные волосы и ресницы. Сегодня Анастасия зашла еще дальше и показала подписчикам свои новые фото без макияжа, фильтров и укладки.
Эксклюзивными кадрами бизнесвумен поделилась в Телеграм-канале, уточнив, что снимков пока больше нет нигде. Показываем, как теперь выглядит бывшая возлюбленная Тимати без обработки.
Анастасия Решетова без макияжа
Телеграм-канал Анастасии Решетовой
Анастасия Решетова без макияжа
Телеграм-канал Анастасии Решетовой
Анастасия призналась, что еще не до конца привыкла к себе естественной. Но при этом она намного лучше себя чувствует, не пытаясь скрываться за масками и фильтрами. «Без макияжа, укладки, цветокоррекции — абсолютно чистый, естественный образ. Смотрю и думаю, почему я не пришла к этому раньше?.. Думаю, внешнее отражает внутреннее. Когда ты гармонично себя чувствуешь, уже не хочется «прятаться» за слоем макияжа и обрабатывать каждое фото», - написала Решетова в Телеграм-канале.
Большинство поклонников остались в восторге после внешнего и внутреннего преображения модели. Однако нашли и те, кто не поверил в ее естественность. «Стрелки, тени и контуринг это не макияж?», «Осталось ещё загар смыть», «Увы, естеством и не пахнет, не понимаю, в каком месте отсутствие макияжа?» - писали пользователи в Сети.
Ранее Анастасия Решетова выступила против уколов красоты.