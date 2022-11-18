Экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова удивила поклонников фото без макияжа и фильтров

Анастасия призналась, что еще не до конца привыкла к себе естественной. Но при этом она намного лучше себя чувствует, не пытаясь скрываться за масками и фильтрами. «Без макияжа, укладки, цветокоррекции — абсолютно чистый, естественный образ. Смотрю и думаю, почему я не пришла к этому раньше?.. Думаю, внешнее отражает внутреннее. Когда ты гармонично себя чувствуешь, уже не хочется «прятаться» за слоем макияжа и обрабатывать каждое фото», - написала Решетова в Телеграм-канале.

Большинство поклонников остались в восторге после внешнего и внутреннего преображения модели. Однако нашли и те, кто не поверил в ее естественность. «Стрелки, тени и контуринг это не макияж?», «Осталось ещё загар смыть», «Увы, естеством и не пахнет, не понимаю, в каком месте отсутствие макияжа?» - писали пользователи в Сети.

Ранее Анастасия Решетова выступила против уколов красоты.