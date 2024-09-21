Экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова раскрыла свой настоящий вес

Фигуре Анастасии Решетовой можно позавидовать. Модель практически всегда остается стройной и подтянутой — она набирала вес только во время беременности. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати рассказала, что весит всего лишь 56 кг при росте в 179 см.

Обладательница звания первой вице-мисс России раскрыла свои параметры: они составляют 92−61−96. Модель призналась, что поправлялась только во время беременности — после родов она весила 70 кг. Свои бедра, руки и попу в то время Решетова называет «огромными».

Звезда утверждает, что хорошая фигура — результат каждодневной работы над собой.

«Не могу сказать, что я склонна к полноте. Но я точно не из тех, кто благодаря удачной генетике может бесконечно есть мучное и оставаться в хорошей форме», — сказала экс-возлюбленная Тимати.

Чтобы оставаться в форме, Решетова изучила свой организм. Она выработала режим тренировок, составила правильный рацион: модель отказалась от сахара, алкоголя и мучного. В основном она старается вести активный образ жизни и отдыхать только два-три дня в неделю.

Напомним, недавно Анастасия оказалась в центре скандала из-за развода Алсу с предпринимателем Яном Абрамовым. В Сети появились слухи, что бизнесмен изменял с моделью, будучи в браке. Девушка рассказала, как справилась с хейтом.