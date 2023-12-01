Экс-возлюбленная рэпера Тимати показала фигуру после липосакции

Шишкова объясняла, что решилась лечь под нож хирурга не ради похудения. По ее словам, после лечения от анорексии она набрала 15 кг, которые неравномерно распределились по телу. Девушка была недовольна своей фигурой и согласилась на липосакцию. Алена добавила, что хирург ничего ей «не отрезал», а большую часть жира добавил в бедра.

Напомним, что модель восемь лет страдала от анорексии и булимии. Она давно не состоит в отношениях с рэпером Тимати, но воспитывает от него дочь Алису. Правда, девочка все время проводит с матерью музыканта. За это Алену часто критикуют пользователи Сети.

Ранее мы писали о том, что рэпер Тимати решил порадовать свою невесту Валентину Иванову дорогим подарком на день рождения. Отметившая 20-летие модель получила от возлюбленного автомобиль стоимостью 50 миллионов рублей. В личном блоге звезда социальных сетей опубликовала ролик, в котором продемонстрировала главный сюрприз от артиста.