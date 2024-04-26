Экс-вокалист и гитарист группы Little Big даст концерт в Екатеринбурге

Бывший бэк-вокалист и гитарист группы Little Big Антон Лиссов выступит в Екатеринбурге. После отъезда из России других участников коллектива музыкант вступил в другой - JANE AIR. Об этом сообщает Ura.ru.

Напомним, что на протяжении нескольких лет Лиссов был участником Little Big, участвовал в записи главных хитов и даже должен был отправляться вместе с коллегами на Евровидение, которое в итоге не состоялось. Однако в 2022 году фронтмен и солистка группы приняли решение эмигрировать в США, сейчас они находятся в Лос-Анджелесе. А Антон и еще один музыкант Сергей Макаров остались в России, после чего окончательно вышли из состава коллектива.

После распада Little Big Лиссов сосредоточился на новом проекте JANE AIR. На данный момент он является фронтсменом группы. Большое выступление коллектива планируется провести в главном парке Екатеринбурга, ПКиО им. Маяковского, 20 июня. Примечательно, что в последний раз на эту сцену Антон выходил в 2019 году с прежними коллегами.

«Это будет эксклюзивная презентация новой пластинки главной альтернативной группы страны», - поделились представители парка.

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