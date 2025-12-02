Экс-ведущий «Модного приговора» Васильев назвал преемниц Аллы Пугачевой и Ренаты Литвиновой в России

Историк моды Александр Васильев заявил, что на модной сцене в России Аллу Пугачеву и Ренату Литвинову заменили Надежда Кадышева и Ольга Бузова. Также он выделил стиль телеведущей Лили Рах. Его слова цитирует Газета.Ru.

По мнению Васильева, раньше в стране были две иконы – это Алла Борисовна и Рената Литвинова. Однако с 2022 года они не возвращаются в Россию, поэтому их места оказались заняты. Экс-ведущий «Модного приговора» считает, что теперь люди следят за тем, как одеваются Бузова, Кадышева и Рах.

Александр отметил — Ольга Бузова хоть и является певицей «среднего жанра», но она яркая, молодая и стильная. А Надежда Кадышева выигрывает благодаря русским мотивам в нарядах.

«Это такая раритетная винтажная певица, с которой я лично был знаком. У меня даже одно платье есть в коллекции. Она до СВО ушла в тень, а тут скрепы, кокошник… И наряду с полным благоговением перед западными брендами вносит свою яркую лепту», - поделился Васильев.

Ранее появилась информация, что Александр Васильев рассчитывает заработать в США миллионы рублей.