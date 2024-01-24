Экс-ведущий «Кто хочет стать миллионером?» назвал неприятно шокировавших гостей

Бывший ведущий телевикторины «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров назвал гостей шоу, которые его неприятно шокировали. Об этом он заявил в эфире проекта «Завтрак со звездой» на YouTube.

У Диброва поинтересовались, кто из гостей передачи сильнее всего опозорился из-за незнания какого-то факта. Ведущий ответил, что сильнее всего его потрясли врачи Андрей Продеус и Дмитрий Шубин. Он объяснил, что в первом вопросе медикам необходимо было определить, какого из перечисленных персонажей нет в мультсериале «Фиксики». Выяснилось, что гости никогда не слышали об этом мультсериале.

«А ведь составители вопроса полагали, что это детский вопрос», — заявил Дибров.

Экс-ведущий телевикторины также признался, что перед съемками был уверен в победе Продеуса и Шубина, однако этого не произошло.

Ранее Дмитрий Дибров поделился мнением о работе Юлианны Карауловой в «Кто хочет стать миллионером?». По его словам, с приходом новой ведущей программа стала скучной.