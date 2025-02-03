Экс-ведущего «Модного приговора» Васильева сняли с племянником известного певца

Бывший ведущий программы «Модный приговор» и историк моды Александр Васильев проводит время с родственником известного артиста. Мужчину сняли за разговором с племянником солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова.

В Telegram-канале «Хуже и не скажешь» появилось видео, на котором Васильев сидит рядом с Сергеем Григорьевым-Апполоновым. Они о чем-то разговаривали в развлекательном заведении.

СМИ ранее сообщали о том, что историк моды отрекся от России и эмигрировал во Францию. Звезда признавался, что его ничто не тянет назад. С российской культуры Васильев сталкивается и за границей. Он отмечал, что в моменты тоски включает романсы в исполнении Людмилы Лопато или песни Изы Кремер. А любимые продукты продаются и в других странах.

Что касается племянника «Рыжего» из «Иванушек», то Сергей является музыкантом. Он поселился в Баден-Бадене и вместе со своим родственником создал группу APPolonovGang.

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