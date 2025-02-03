Михаил Ширвиндт презентовал книгу, стоимость которой доходит до полутора тысяч

Телеведущий Михаил Ширвиндт презентовал книгу под названием «Гараж». Ее стоимость доходит до полутора тысяч рублей.

На это обратил внимание Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Презентация прошла 1 февраля в московском торгово-развлекательном центре. Минимальная цена издания – 1382 рубля.

Ширвиндт задумался о написании произведения о путешествиях по миру.

«Я задумываюсь о книге, которую собираюсь написать, по поводу бесконечных разъездов. Это не «Гараж», это наоборот дикое движение. Есть такое количество замечательных, смешных историй, с которыми я столкнулся в разных точках мира, и я хочу ими поделиться. Надеюсь, мы с вами увидимся на презентации этой книги тоже здесь», - сказал Ширвиндт.

Ранее 66-летнего телеведущего раскритиковали за брак с молодой журналисткой.