Экс-ведущая «Ревизоро» вышла в свет в платье с открытыми плечами

Бывшая ведущая шоу «Ревизорро» Елена Летучая вышла в свет в платье с открытыми плечами. Об этом пишет Газета.Ru.

Накануне в московском ресторане MELA состоялся закрытый ужин в честь старта на Кинопоиске третьего сезона сериала «Триггер». В числе гостей ужина оказалась Елена Летучая. Для выхода знаменитость выбрала черное атласное платье с открытыми плечами и глубоким декольте. Вдобавок ей сделали укладку с высоким пучком и вечерний макияж.

Среди гостей также были Максим Матвеев, Ангелина Стречина, Анастасия Уколова, Влад Тирон, Сабина Ахмедова, Алена Михайлова, Даниил Воробьев и другие.

Напомним, с 2016 года Елена Летучая замужем за предпринимателем Юрием Анашенковым. Общих детей у супругов нет, однако Летучая много раз признавалась в соцсетях, что относится к сыновьям мужа как к родным и гордится их успехами.

Ранее гендиректор телеканала «Пятница» Николай Картозия раскрыл причину закрытия шоу «Ревизорро».