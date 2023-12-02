Экс-участника группы «Мираж» Романа Жукова разыскивают судебные приставы

Бывший участник музыкальной группы «Мираж» Роман Жуков оказался должен государству и банкам более полумиллиона рублей. К поискам знаменитости подключились судебные приставы, передает Telegram-канал Mash.

Журналисты выяснили, что в данную задолженность входят просроченные кредиты и штрафы ГИБДД. При этом Жуков, по словам экс-супруги, всегда скрупулезно относился к выплатам и тратам. Например, он заставлял бывшую избранницу отчитываться за траты алиментов вплоть до копейки. Сумма на пятерых детей составляла 21 тысячу рублей.

После появления в Сети информации о долге исполнитель хита 90-х «Первый снег» вышел на связь. В беседе с журналистами он заявил, что никакого долга в полмиллиона рублей у него нет, а что касается бывшей жены и детей, то заявленная женщиной сумма — недостоверна. По словам артиста, она тратит на алименты ежемесячно по 300 тыс. рублей.

Ранее Волочкова высказалась о долге перед судебными приставами. Она заявила, что погасила задолженность в размере 60 тыс. рублей.