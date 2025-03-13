Экс-участник «Отпетых мошенников» Богомазов раскрыл, как ему удалось бросить пить

Экс-участник группы «Отпетые мошенники» Игорь Богомазов рассказал, как бросил пить. Музыканту, по его собственным словам, помог избавиться от вредной привычки ультиматум супруги.

«Она как-то заявила, что если мы будем общаться, то это не будет алкоголь. Потому что, говорит, „я не готова вот это все понимать, терпеть“. И здесь выбор стоял: либо это семья нормальная, либо это просто периодические алкогольные завесы. Все мы взрослые люди и выбор делаем сами», — приводит его слова RTVI.

Отдельно Богомазов отметил, что сумел преодолеть зависимость к алкоголю исключительно «на силе воли».

Певец подчеркнул также, что употребление спиртосодержащих напитков не решает проблемы в жизни человека — но, напротив, только усугубляет их.

Ранее адвокат Александр Добровинский заявил, что надеется на то, что актер Михаил Ефремов после освобождения из СИЗО не начнет снова пить.