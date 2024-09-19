Экс-участник «На-На» Владимир Левкин пожаловался на проблемы с деньгами

Экс-участник «На-На» Владимир Левкин назвал сентябрь самым затратным месяцем. Об этом сообщает mk.ru.

Музыкант Владимир Левкин рассказал, что самым тяжелым с финансовой точки зрения месяцем в году для него является сентябрь. Все потому, что в это время у его дочери день рождения.

«Это буквально катастрофический месяц. Во-первых, это начало учебного сезона, все взносы, сборы на год вперед происходят именно в этот месяц. У кого есть дети, тот меня поймет. А потом, у моей дочки день рождения в конце месяца», — рассказал он.

По словам Левкина, дочери Нике в этом году исполнится 12 лет.

«Такую дату не отметишь дома или скромно посидев в кинотеатре. Проще говоря, это очень затратно, но это моя дочь. Моя семья — это самое дорогое, что у меня есть. Поэтому я готовлюсь к этому месяцу задолго», — добавил он.

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