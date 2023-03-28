Экс-участник КВН Бобцов рассказал о предложении сняться в порно за тысячу долларов в день

Бывший участник легендарной программы КВН и артист Большого Московского цирка Артем Бобцов заявил, что ему предлагали сняться в фильме для взрослых. Юморист рассказал подробнее об этом в эфире YouTube-шоу «Предельник».

По словам знаменитости, необычное предложение поступило от его знакомого оператора, который работает на съемках именно таких фильмов. Артему обещали гонорар – тысячу долларов за один день (примерно 76 тысяч рублей). Но юморист отказался и объяснил свое решение.

«Я говорю нет. Лет 60-70 будет, на старости лет все попробую», – с юмором ответил артист.

Бобцов отметил, что на самом деле подобное предложение его никак не заинтересовало. Мужчина даже не стал спрашивать подробности и не хотел слышать о подобных съемках.

Ранее мы писали о том, как звезда боевиков Гоша Куценко высказался о ролях в кино. 55-летний актер признался, что хочет сняться в эротическом фильме. Звезда говорит, что из-за постоянных нагрузок у него болит спина. Поэтому сейчас он готов сняться в фильме с совершенно другим сюжетом. Гоша отметил, что сыграл бы горячего влюбленного в какой-нибудь мелодраме.

«Я хочу сняться в каких-то эротических сценах», – откровенно признался звезда.

По словам артиста, его супруга совсем не против подобных экспериментов. Напомним, что Гоша 20 лет женат на модели Ирине Скриниченко.