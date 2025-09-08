Экс-участник «Дома-2» Венцеслав Венгржановский получает до 300 тысяч за концерт

Бывший участник проекта «Дом-2» Венцеслав Венгржановский получает до 300 тыс. рублей за концерт. Об этом узнал Telegram-канал «Звездач».

Сейчас у Венцеслава гастрольный тур по России, он выступит в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже, Красноярске, Ставрополе. За каждый концерт Венгржановский заработает от 100 до 300 тыс. рублей.

У экс-участника «Дома-2» предельно простой райдер. Он летает эконом-классом, готов жить в отелях уровня 4-5 звезд. У артиста минимальные требования к еде. Ему достаточно 2500 рублей суточных на каждого из команды.

Известно, что помимо концертов, у Венцеслава проходят съемки в кино. За них артист тоже получает гонорары. После гастролей по России он обещает тур по Турции.

О том, что мужчина стал певцом, сообщалось в августе. Говорилось о его первых выступлениях в Печоре и Коряжме. Также отмечалось, что Венгржановский выступает на корпоративах – его участие обойдется организаторам в 150 тысяч.