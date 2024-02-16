Экс-участник «Дома-2» Фаломин вышел на связь после новостей о передозировке наркотиками 14 февраля

Экс-участник телепроекта «Дом-2» Александр Фаломин опроверг то, что впал в кому 14 февраля после передозировки наркотиками. Он заявил, что эти новости не соответствуют действительности.

После того, как в Сети распространилась информация о том, что блогеру стало плохо в День всех влюбленных, он решил выйти на связь с журналистами. Он сообщил, что с ним все в порядке и на самом деле он в сознании.

«Слава Богу, все хорошо», - прокомментировал Александр Газете.Ru.

Напомним, что, по информации Telegram-канала Mash, Фаломина без сознания подобрали сотрудники скорой помощи в Москве в районе Солнцево. Его доставили в больницу и сразу же подключили к аппарату ИВЛ. По данным источника, у него выявили передозировку запрещенными веществами. Сейчас же ему уже лучше.

Ранее стало известно, что в Москву решила вернуться супруга юмориста Евгения Петросяна. Пока комику было плохо, она находилась в Китае и не отвечала на звонки.